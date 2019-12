Romano è il nonno dell’anno, 60 km al giorno per portare bimbo non vedente a scuola

Ad Arezzo, il nonno 84enneaccompagna unogni giorno nella sua scuola che dista 60 km. Un gesto commovente incoronato il 2 ottobre con il premio "". La storia del nonno Romano ha toccato tutta l'Italia, perché il gesto dell'affetto mostrato dall'84enne è toccante. Ogni giorno accompagna a scuola il, di soli 6 anni e di origini macedoni. Il padre è un taglialegna, un duro lavoro che lo costringe a lavorare tutto il giorno e sua madre non può accompagnarlo perchè non ha la patente. Il bambino, tuttavia, è cieco e ha bisogno di qualcuno che lo accompagni ogni giorno a scuola, a 60 km di distanza.

Senza pensarci due volte, Romano Carletti, 84 anni del Casentino (provincia di Arezzo), dalla scorsa estate ha deciso di prendere l'impegno di accompagnare Jaffar a scuola, tutti i giorni della settimana, senza ricompense o ulteriori motivi. La notizia di questo gesto di incommensurabile amore ha raggiunto anche Palazzo Chigi, dove il 2 ottobre nonno Romano è stato premiato come "Nonno dell'anno, per il suo pronto spirito di solidarietà, per la sua dedizione nell'aiutare gli altri, per la sua tenacia senza età, e per aver dimostrato, con il suo eccezionale esempio di altruismo affettuoso, la forza sconfinata del grande cuore dei suoi nonni.