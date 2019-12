Roma : Due ragazze investite e uccise mentre attraversano in Corso Francia

Morte movida nella capitale quando poco dopo mezzanotte, vicino a Ponte Milvio, nel cuore della vita notturna, il solito luogo di incontro di sabato sera,dopo essere state investite da un'auto il cui autista si è fermato per tentare di soccorrere. L'impatto è avvenuto in, all'altezza dell'incrocio con Via Flaminia Vecchia e con una rampa d'accesso all'Olimpica. Al momento dell'incidente, le giovani donne stavano attraversando Corso Francia, una strada in rapido movimento. La polizia locale di Roma Capitale e 118 sono intervenute sul posto. La strada era bagnata dalla pioggia. Le due ragazze avrebbero tentato di attraversare la strada per raggiungere un gruppo di amici e sarebbero morte all'istante. Scene disperate tra amici. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono arrivati ??sul posto. I 118 operatori sanitari, una volta arrivati ??sul luogo dell'impatto, hanno potuto solo constatare il decesso.