Amici 19 chiude? Sospesa la prossima diretta, ecco perché...

Per i fan del talent guidato da, Amici 19, stanno arrivando cattive notizie. In effetti, sembra che la. Secondo quanto appreso da fonti ufficiali, il programma Canale 5 chiude. Ma sembra essere una chiusura temporanea. La trasmissione in diretta di sabato 21 dicembre 2019 non andrà in onda e al suo posto, gli orari della rete ammiraglia di Mediaset, cambieranno la programmazione in modo eccezionale. Le fonti riportano anche ciò che verrà trasmesso al posto del talent guidato da Maria De Filippi. In effetti, sembra che prima di, sabato 21 dicembre, spazio dedicato a Beautiful, come al solito. Alle 14.10 verrà trasmesso un episodio di Una Vita mentre alle 15.19 Il Segreto (eccezionalmente). Un intero primo pomeriggio dedicato quindi alle telenovelas di Canale 5.

Sembra che, come qualsiasi altra scuola, anche quella di Amici 19 vada in vacanza per le vacanze di Natale. Ecco il motivo della sospensione della trasmissione in diretta il 21 dicembre 2019. Come ogni anno, infatti, Amici di Canale 5, consente agli studenti di tornare a casa per Natale. In effetti, ballerini e cantanti saranno in grado di trascorrere le vacanze con le loro famiglie, tornando sul piccolo schermo a gennaio per la nuova programmazione e continuare il loro viaggio all'interno della scuola. E se tutti gli studenti avranno l'opportunità di trascorrere il Natale e il Capodanno a casa, per alcuni è previsto un evento eccezionale. Infatti, Maria De Filippi ha scelto alcuni dei talenti della scuola, che saranno in grado di celebrare l'ultimo anno sul palcoscenico di Bari, durante l'evento condotto da Federica Panicucci.