Non vedo mio figlio da 4 mesi, Aida Yespica a Verissimo parla del suo dolore

La modella venezuelanasarà oggi ospite del '', un'occasione durante la quale tornerà a parlare della difficile situazione familiare in cui si trova. Già qualche tempo fa, in un'intervista al settimanale "", la showgirl ha spiegato che ha difficoltà a trovare suo. Il bambino è nato dal rapporto cone vive con suo padre a Miami. Qui il bambino è fantastico, studia e pratica due diversi sport, ma la distanza dall'Italia è molto e per vari motivi è difficile raggiungerlo costantemente. Deve anche risolvere i problemi con i documenti in questo momento.

Nell’intervista Aida parlava del dolore che prova per la distanza con il figlio: “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti. Sono davvero a pezzi”. Impegni a distanza e di lavoro che si sono aggiunti a un piccolo problema fisico che l'ha costretta a ricoverare con urgenza all'inizio dell'anno. Insomma, un periodo non proprio felice che l'ha ampiamente destabilizzata. Ovviamente Aida cerca di essere il più presente possibile anche a distanza e ascolta il piccolo Aaron almeno una volta al giorno. Ascoltarlo e vederlo in webcam, tuttavia, non è certamente la stessa cosa, soprattutto per una madre che vorrebbe sempre essere accanto a suo figlio: “Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo. Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.