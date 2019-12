Chiofalo mi ha chiesto di tornare con lui, Selvaggia Roma scrive ad Antonella Fiordelisi

Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola.

Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: 'Mah, innamorato…diciamo che lei è molto presa'. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene

Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: 'Ma tu ci torneresti con me?'

Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare.

I suoi fan mi hanno criticato per non avergli espresso pubblicamente la mia vicinanza e Francesco, invece di dire che mi ero fatta viva con lui, ha lasciato che tutti mi dessero addosso

Dopo molte lacrime, polemiche e litigi,. Fu una riconquista difficile quella di, che per lunghi mesi viaggiò da Roma a Salerno per ottenere il perdono di Antonella. Qualcuno ha pensato che fosse tutta una messa in scena per mantenere alta l'attenzione sulla coppia, ma i due hanno sempre negato categoricamente. Tra quelli che sono stati più colpiti contro Francesco Chiofalo negli ultimi mesi c'è, ex modella, che nei giorni scorsi ha lanciato un'altra "bomba" contro di lui.La ragazza, che anni fa ha partecipato con Francesco Chiofalo a Temptation Island, ha voluto scrivere una lettera indirizzata ad Antonella Fiordelisi attraverso le pagine del. Selvaggia ha voluto avvertire la nuova ragazza del suo ex partner, dandole alcuni consigli per il futuro: "" Sono parole forti quelle di Selvaggia Roma, che poi rincara la dose riportando le parole che le avrebbe riferito Chiofalo. "”, ha scritto Selvaggia Roma, che poi fa una rivelazione molto forte: "L'ex partecipante aconsiglia ad Antonella Fiordelisi di non credere a Francesco Chiofalo. Anche se è riuscita a perdonarlo immediatamente per il presunto tradimento, secondo Selvaggia Roma il personal trainer non smetterà mai di mentire alla sua donna. Per l'attuale fidanzata di Lenticchio, Roma ha parole di affetto, tanto da consigliarle di trovare un uomo migliore: "Selvaggia rivela che prima di unirsi a Temptation Island era stata tradita anche da Francesco Chiofalo e quando hanno accettato di partecipare al programma non era ancora sicura di averlo perdonato. Inoltre, sembra che abbia immediatamente chiamato il suo ex ragazzo una volta venuta a conoscenza delper verificare la sua salute. "", ha scritto Selvaggia Roma con una punta di amarezza.