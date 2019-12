Caso Gregoretti : I renziani sono pronti a salvare Matteo Salvini

Concedere l'autorizzazione s procedere perindagato per il caso Gregoretti? "". Così si esprime Davide Faraone, esponente di. Iquindi partono in sospeso per quanto riguarda il processo contro il leader della Lega. I numeri necessari per il proseguimento dell'autorizzazione sono riportati in bilancio. Se in effetti i Renziani diranno di no, Matteo Salvini potrebbe essere "salvato" dalla giunta per far procedere le autorizzazioni. "", aggiunge Faraone. Sulla stessa linea anche il vice: leggere le carte e solo dopo aver deciso.

La giunta per l'autorizzazione a procedere al Senato dovrebbe votare sul caso di Gregoretti (nave della Marina Militare Italiana con 131 migranti a bordo a cui, lo scorso luglio, è stato impedito lo sbarco per cinque giorni) il 9 o 10 gennaio. I numeri sono molto stretti. Contro Salvini dovrebbe votare l'unico membro del Partito Democratico (Anna Rossomando), 6 grillini, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso e l'ex M5S Gregorio De Falco più i tre dell'Italia Viva. Totale 12 voti. Dall'altra parte ci sono Lega (5), Forza Italia (4), Fratelli d'Italia (1, presidente del consiglio Maurizio Gasparri) a cui si potrebbe aggiungere l'esponente altoatesino Durnwalder. Ne farebbero 11. A questo punto se i Renziani dovessero farsi da parte, il verdetto verrebbe annullato e la giunta non potrebbe dare il via libera al processo contro Salvini.