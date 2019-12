Filetti di alici Conad ritirati dal mercato: Ecco l’allarme del Ministero della Salute

Ilha ordinato il ritiro dal mercato di un, dopo un richiamo fatto dalla catena di supermercati, il 19 dicembre. L'allarme riguarda i filetti di acciughe in olio d'oliva prodotti da Zartotti s.p.a. nello stabilimento di Poseidon SH. P. K. in Albania. Il lotto richiamato dagli scaffali è il numero, in scadenza l'I portavoce della catena di negozi Conad hanno proceduto, da un lato, a rimuovere il prodotto daiin cui è distribuito e, dall'altro, a mettere in guardia i clienti che hanno già acquistato vasetti di filetti di acciughe in olio d'oliva. Per tutti, è prevista la sostituzione immediata con un altro prodotto o, in alternativa, il rimborso. L'allarme è stato lanciato a seguito di alcuni controlli, che hanno rivelato la presenza di livelli di. Negli stessi giorni, anche il "" ha lanciato l'allerta in relazione ad alcuni bastoncini di pesce congelati, all'interno dei quali sono stati trovati frammenti di metallo. Il prodotto in questione è confezionato in Polonia. Secondo le ricostruzioni degli esperti, il metallo potrebbe essere stato trasferito all'interno del cibo nel passaggio sulle teglie di ferro.