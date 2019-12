Maria De Filippi : Sabrina Ferilli sarà a Tu si que vales 2020, farei anche Sanremo con lei

ha raggiunto le signore della tv,, in occasione della finale di Tu si que vales e ha realizzato con loro un'intervista un po' diversa. Al centro del discorso, il loro rapporto, nato lontano dallo spettacolo e confluito, naturalmente, in contenitori televisivi di enorme successo, come Amici e Tu si que vales. Si sono scelte come amiche dopo essersi conosciute a C'è posta per te e, da allora, il loro legame è diventato inossidabile. "Ci siamo conosciute a C'è posta" dichiara Maria De Filippi, "mi ha scelto lei (Sabrina Ferilli, ndr) a dire la verità, perché ha iniziato a scrivermi e si arrabbiava perché non rispondevo subito", scatenando così la risposta dell'attrice romana: "Non solo lei non risponde subito, lei o non risponde oppure risponde talmente dopo tanto che tu ti sei pure dimenticato cosa avevi scritto".

Protagoniste assolute dell'edizione 2019 di Tu si que vales, campione di ascolti ogni settimana, torneranno insieme anche per l'edizione 2020 e la De Filippi non esclude un'ipotesi Sanremo: "Io con lei lo farei a occhi chiusi. Non ce lo proporranno mai, ma sarebbe il suo Festival con me accanto", sebbene la Ferilli non sia della stessa idea: "Ma dove andiamo? A lei piacerebbe perché così potrebbe mettermi al centro e lanciarmi gli aeroplanini di carta addosso. Però potrei farle fare la mia valletta, sarebbe divertente".

Al centro dell'intervista anche il concetto di talento, filo conduttore di Amici e Tu si que vales: "Con il talento ci nasci, - spiega Maria De Filippi - nella sostanza, poi la capacità di renderlo unico dipende da te, perché è molto facile arrivare a un successo ed è molto difficile mantenerlo. Se tu segui una moda, puoi diventare una bomba nel periodo della moda, ma poi è finita lì insomma. Cambia la moda cambi tu".

La notaspende qualche parola anche sulle pari opportunità, sul ruolo della donna nel mondo del lavoro e sul: "Sinceramente non capisco il perché. Ci sono cose che partono da quanto magari lo sport maschile possa attirare di più dal punto di vista dello spettacolo rispetto a quello femminile e se i tennisti vengono pagati di più, non è colpa di nessuno. Però per quanto riguarda i lavori come l'impiegato e il resto, non capisco proprio il perché, non c’è una ragione né economica né di mercato".

Infine, sull'empatia sempre dimostrata nei confronti del vissuto delle persone ospiti dei suoi programmi, Maria De Filippi racconta: "Io fin da piccola volevo sempre sapere le cose degli altri, mi hanno sempre fatto curiosità. Io ho una casa in collina nell’Oltrepò pavese e in questa casa c’è una famiglia che avevano il ruolo di custodi. [...] I miei genitori erano incavolati neri perché la domenica, invece di stare a pranzo con loro, finita la messa io mi fiondavo in casa dei custodi ed ero affascinata da questi racconti. Stavo solo a sentire e continuavo a chiedere il perché di tutto. Io quando faccio ‘C’è posta per te’ e sento le varie storie, prima di sceglierle, dopo che le sento, a volte mi sento fortunata, altre volte mi sento molto piccola rispetto a quello che normalmente mi dico, altre volte mi sento giusta. Mi aiuta, è come una sorta di analisi che uno fa su se stesso attraverso gli altri, forse invece di andare dall'analista faccio questo".