Non si è svegliata dal sonnellino pomeridiano : Bambina di due anni muore all'asilo

Unaè morta nell'ospedale di Ciriè dopo un'improvvisa malattia accusata in un(Torino). Non si è più svegliata dal pisolino pomeridiano. La piccola è morta di infarto, forse a causa di un attacco epilettico. I tentativi di rianimarla nel 118 furono vani. La corsa disperata all'ospedale di Cirie fu vana. L'autopsia ora farà luce sulla morte, ordinata dal Pubblico Ministero di Ivrea che sta indagando sull'incidente.

Per chiedere aiuto a dottori e carabinieri, oggi nel primo pomeriggio, saranno ascoltati gli insegnanti dell'asilo, che la videro immobile nel suo letto, con gli occhi chiusi. Sapevano che la bimba soffriva di epilessia ed erano stati istruiti su come intervenire in caso di convulsioni. Ma dopo aver dormito dopo pranzo, la bambina sembrava stare bene e andò a dormire come tutti i suoi compagni. In queste ore i carabinieri ascoltano i testimoni della tragedia e la procura di Ivrea ha aperto un dossier per verificare se la bambina è stata adeguatamente monitorata.