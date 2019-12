Leinì : Si sente male all'asilo, morta bimba di due anni e mezzo

Unagiovedì pomeriggio mentre era nellaprivata in Via Bonis, 16 "", nel centro di, un micro-nido per bambini dai sei mesi ai 6 anni. La piccola sarebbe stata colpito da un attacco di cuore a seguito di un attacco epilettico, secondo il. È successo dopo pranzo. La bambina era in classe con i suoi compagni e dormiva quando gli operatori notarono che stava riposando in una strana posizione. A quel punto si avvicinarono e si resero conto che aveva difficoltà a respirare. Così hanno chiamato 118. Qualsiasi tentativo di rianimarla da parte del personale medico e paramedico dell'ospedale Ciriè è stato inutile.