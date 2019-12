Raffaella Di Caprio batte tutte: è l'attrice italiana più bella

Come lei nessuna!batte tutte: è l'. Il sondaggio è stato realizzato dall’exche, in occasione della finalissima del concorso di bellezza e fashion talentdi cui è coordinatore nazionale, ha convocato un pool di giornalisti oltre a un migliaio di giovani per scegliere la più bella attrice a cui affiancarsi in un importante progetto pubblicitario. La notizia è stata diffusa dalla rivista ed e-magazine DiTutto.

Raffaella è lontana parente al divo hollywoodiano Leonardo Di Caprio. Il bisnonno della star del cinema mondiale e quello di Raffaella erano parenti di primo grado. Spera presto di conoscerlo di persona.

Intanto la sua carriera procede abbastanza spedita da quando ha conosciuto il famoso manager e talent scout Rosario Porzio. "La incontrai a Pozzuoli e si vedeva che era sfiduciata - aveva dichiarato Porzio in un'intervista di qualche anno fa -, delusa dagli incontri precedenti. Era un po’ spenta. Aveva messo una barriera che si sovrapponeva alla sua gia’ forte e distaccata personalità, in realtà era uno scudo. Però Raffaella ha degli occhi incredibilmente belli. Non potevo non impegnarmi e non potevo non spronarla a ritrovare il suo straordinario fascino e a lavorare sulla sua naturale attitudine alla recitazione”.

Negli ultimi tre anni Raffaella Di Caprio è infatti passata da essere super finalista nazionale a Miss Italia (quinta classificata) a Miss Grand Prix forever (rappresentante della bellezza italiana nel mondo), dal set di ‘Furore 2’ (protagonista con il bellissimo attore Massimiliano Morra) al teatro Bagaglino di Roma (dove è stata tra le protagoniste dello spettacolo ‘Femmina’) fino ad essere stella televisiva in diverse puntate degli show di Piero Chiambretti. Ha rifiutato diversi reality show per prepararsi al salto ‘nel cinema d’autore’, sarà infatti tra le protagoniste del nuovo film del maestro del thriller-horror Dario Argento.

Per quanto riguarda Miky Falcicchio, dopo aver vinto la fascia di Mister Italia 2010 e aver posato senza veli per un calendario molto hot e sexy,ha fondato Fatti per il Successo Academy e il brand di kids fashion Crown 81 oltre a ricoprire importanti ruoli di coordinatore e direttore esecutivo nazionale di prestigiosi concorsi di bellezza e talent scout.