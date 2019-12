Allerta meteo Roma 20 dicembre: maltempo, forti raffiche di vento e tempesta

Allerta meteo avenerdì 20 dicembre a causa di forti venti e raffiche. Il Centro funzionale regionale ha pubblicato undelle condizioni meteorologiche avverse emesse dalla. Previsto dal pomeriggio o dalla sera di domani e per le successive 18-24 ore forti venti soprattutto sulle montagne e ondeggi lungo le coste del Tirreno. La protezione civile ha emesso l'avvertimento e si è attivata per affrontare eventuali emergenze nell'area di competenza.

Le aree di allerta meteorologica nel Lazio a causa dell'ondata di cattive previsioni per domani sono i bacini costieri settentrionali, il bacino centrale del Tevere, gli Appennini di Rieti, Roma, Aniene, i bacini costieri meridionali, il bacino del Liri. La criticità registrata è un codice giallo. Come spiegano gli esperti di IlMeteo.it, a causare forti raffiche di vento è un profondo vortice che dal Nord Africa sta progressivamente spostando il settore tirrenico. Le previsioni del tempo a Roma per domani, venerdì 20 dicembre, mostrano piogge sparse, deboli o moderate, soprattutto nella zona dell'alto Lazio. Non esiste un fenomeno significativo per il livello di visibilità e le temperature rimarranno piuttosto invariate, oscillando tra un minimo di 11 e un massimo di 16 gradi centigradi. I mari saranno molto agitati. Lo stesso vale per le altre capitali del Lazio, dove sono previste precipitazioni.