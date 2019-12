Condofuri : Mattia Albace muore a 19 anni in un incidente in A2 a Rogliano

La vita del 19enneè stata spezzata in seguito a un incidente stradale sull'Autostrada del Mediterraneo A2, in direzione nord, tra gli incroci. L'incidente automobilistico ha coinvolto un'auto e un furgone. L'Anas, il 118 e la polizia per la gestione del traffico sono intervenute sul posto e per consentire la riapertura della strada in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato bloccato e l'uscita obbligatoria per l'incrocio di Falerna è stata organizzata. Solo per veicoli locali, è consentito il transito fino allo svincolo Rogliano-Piano Lago. Nell'incidente sono stati coinvolti anche i lavoratori degli Anas che erano in viaggio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per molte ore per poter estrarre il corpo della vittima dalla macchina. Tuttavia, gli operatori sanitari sono stati solo in grado di verificare la morte. Mattia Albace è morto nell'impatto. Il ragazzo perse il controllo della sua auto, schiantandosi contro un camion ANAS che era sulla strada in quel momento. L'impatto tra i due veicoli è stato molto violento e sfortunatamente il giovane è rimasto bloccato nell'auto.

I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi di rito per poter fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto successo e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. La giovane vittima era nata a Vibo Valentia ed era residente nel comune di Condofuri. Questa terribile notizia ha lasciato sgomenti i familiari e gli amici di Mattia, che non si capacitano di come sia potuta accadere una tragedia del genere.