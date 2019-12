Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip : Ma Sarcina teme sveli la sua aggressività

Clizia Incorvaia parteciperà alla nuova edizione del "" firmato Alfonso Signorini. L'influencer ed ex partner diha accettato l'invito arrivato dalla produzione del reality show per un motivo specifico: per garantire il benessere di Nina, la figlia aveva dal leader di. Clizia viene aggiunta alla parte del cast già rivelato. Solo poche ore fa i nomi disono stati resi ufficiali. Il cachet è interessante e il premio finale pure. Ho detto sì perché ho bisogno della mia indipendenza, voglio garantire un futuro migliore a Nina: è solo per lei che lo faccio” ha raccotato Clizia al settimanale Grazia.

Ma Francesco Sarcina sarebbe contrario alla partecipazione dell’influencer al “Grande Fratello Vip”. “A lui non interessa che nostra figlia possa restare per un periodo senza la madre. Ha un ego immenso, teme solo che vengano fuori dettagli sui suoi tradimenti e sulla sua aggressività” ha raccontato la donna. Il rapporto con Sarcina è terminato per diversi motivi. L'uomo l'ha accusata di averlo tradito con il suo migliore amico, l'attore Riccardo Scamarcio. Con Sarcina, le relazioni sarebbero ridotte al minimo necessario per garantire il benessere della figlia che hanno in comune.

Clizia spera che il reality show condotto da Alfonso Signorini le dia la possibilità di farsi conoscere dal pubblico a casa: "

Quando la notizia del presunto tradimento sarebbe diventata di dominio pubblico, il rapporto tra Clizia e Scamarcio si sarebbe spezzato. L'attore ha fatto sapere attraverso un amico che non sarebbe mai accaduto nulla segnalato dall'influencer. Secondo Clizia, Scamarcio negherebbe per un motivo specifico: "Non voleva che questa storia venisse fuori perché all’epoca frequentava la sua agente. In ogni caso vorrei chiudere qui, perché mi deprime parlare di uomini che non hanno il coraggio delle loro azioni. Mi sono chiesta spesso come abbia fatto a non capire prima che persone fossero."