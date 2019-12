Omicidio Luca Sacchi, Anastasiya e Princi si telefonavano di notte

Alfonso Sacchi, il padre di, ha parlato del dramma che ha colpito la sua famiglia. L'uomo, intervistato da, ha difeso suo figlio Luca e ha dichiarato la sua estraneità all'affare di droga in cui sarebbe stato coinvolto. Ci sono troppe cose che non ritornano nel caso dell'di Luca Sacchi, che dal presuntoha portato alla sparatoria si è trasformato in una storia che parla di droghe: una trama estremamente ramificato che coinvolge, in vari modi, numerose persone . Ad esempio, la stessa ragazza(compagno di classe di Luca) e. I tre rilasciano dichiarazioni contraddittorie o scelgono la via del silenzio. O, ancora una volta, mettono in discussione Luca Sacchi, che, tuttavia, non può difendersi. Ma con la droga Luca Sacchi non c'entra nulla, di qyesto ne è fermamente convinto Alfonso Sacchi.

“Dai tabulati telefonici sembrerebbe che siano emerse telefonate notturne tra Anastasia e Princi. Per quale motivo si sentivano di notte? Quest’estate, quando eravamo in vacanza in Veneto e Princi con la fidanzata Clementina si sono uniti a noi, Anastasia e Giovanni furono trovati da Luca mentre fumavano dell’erba. Mio figlio si arrabbiò e le disse: Non mi interessa cosa fa Giovanni ma tu non devi fumare. Credo che tra i due ci fosse una sorta di complicità, percepita anche da mia moglie”. L'uomo ha risposto a una domanda specifica sulla relazione tra Anastasiya e Giovanni, uno degli amici di Luca che ora è in prigione. Come può un ragazzo di 24 anni che si arrabbia con la sua ragazza per averla beccata mentre fuma un'erba partecipare alla vendita di 15 kg di marijuana? Non può, e infatti per Alfonso Sacchi suo figlio è assolutamente estraneo a questi fatti : “Luca era lontano da queste cose, ma credo che non potesse controllare altre persone e obbligarle a usare un determinato comportamento”