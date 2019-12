Pensano sia solo influenza, ma la piccola Eliza muore a 2 anni per sepsi

Da alcuni giorni non si sentiva bene, era malata e mostrava i segni tipici di un'influenza stagionale, quindi i genitori non si erano preoccupati e la stavano curando a casa, ma in realtà la piccola era stata colpita da un'che che le tolto la vita a solo due anni. È la tragedia che ha ucciso, una bimba britannica che è morta sabato scorso all'età di due anni a causa di unache si ritiene sia correlata a un'infezione bronchiale. Il dramma è stato completato in poche ore, Eliza era a casa e stava giocando con i mattoncini lego quando si è sentita male e fu portata di corsa all'ospedale Vale of Leven ad Alessandria, nel Dunbartonshire occidentale, in. Nonostante i tentativi di salvarla, purtroppo per la bambina non c'era nulla da fare.

"Nostra figlia Eliza era felice a casa e poche ore dopo è morta", dichiararono i suoi genitori Mike e Jodie, scioccati dall'incidente ma anche dal pensiero di non aver fatto tutto il possibile per salvarla. I loro bambini più grandi, di quattro e sei anni, si erano ammalati qualche giorno prima e si erano ripresi normalmente, proprio per questo il padre e sua madre non erano preoccupati per la bambina che aveva la febbre alta e pensavano che fosse lo stesso virus influenzale . La tenevano sotto controllo con farmaci da banco perché continuava a mangiare.

"Siamo genitori istruiti ed esperti, abbiamo avuto quattro figli, siamo entrambi addestrati in pronto soccorso pediatrico, conosciamo i segni. I nostri figli hanno avuto diversi problemi di salute e li abbiamo sempre affrontati ma non siamo stati in grado di riconoscere il vero malessere che nostro figlio ha portato via ", hanno rivelato i genitori che ora sperano che la loro storia drammatica possa servire a salvare altre vite.