A Uomini e Donne tutti contro Juan Luis... Gemma Galgani è confusa

Non è un buon momento per, la dama protagonista indiscussa dell'Over di uomini e donne. Ha fatto sognare gli spettatori con, l'uomo che ha stravolto la sua vita fino a innamorarsene. Purtroppo le cose non sono andate bene tra di loro... ma adesso la signora torinese sta versando lacrime a causa dell'atteggiamento di. L'affascinante napoletano ha confessato di non poter andare oltre con lei perché non c'è attrazione mentale. Se manca questo componente, non può darle il benvenuto tra le sue braccia. Tutti i presenti gli puntavano il dito, in particolare

Tutti contro Juan nello studio di Maria De Filippi. In effetti, dopo aver riferito Armando, il suo comportamento è cambiato con Gemma. Quando si presentò per corteggiarla, fece tutto il possibile per conquistare il suo cuore. Le cantava persino serenate, indipendentemente dalla presenza di telecamere. Durante gli esterni è stato commosso dai bei momenti trascorsi in sua compagnia. Non ha mai negato una danza a Tina Cipollari, sebbene fosse consapevole del dispiacere che le stava dando. Come se ciò non bastasse, Armando ha reso pubbliche le sue chat che avrebbe avuto con sua sorella che sarebbe stata infastidita da Juan fino a pochi giorni fa. Ha anche contattato via Facebook una donna di Firenze, alla quale ha promesso che sarebbe andata a trovarla.

Tutte queste informazioni hanno fatto riflettere le persone e molti sono giunti alla conclusione che sta recitando una sceneggiatura. Dopo aver dato la sua versione degli eventi, si rivolse a Gemma per dirle che non voleva mancare di rispetto a lei. Armando lasciò che Gianni Sperti leggesse le conversazioni che Juan ebbe con sua sorella e l'altra. Tina Cipollari ha iniziato a scagliarsi contro di lui perché non dovrebbe intromettersi in una questione che non lo riguarda. I fan del programma non sono d'accordo con lei, dal momento che Juan ha cercato un membro della famiglia. Non gli è mai piaciuto e ora il pubblico conosce il motivo.