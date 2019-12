Omicidio Mario Cerciello Rega: rischio processo a ex comandante stazione

Processo di rischio con l'accusa di falsificazione per l'ex comandante della stazione dei Carabinieri in Piazza Farnese a Roma,. L'ufficiale, nella notte dell'omicidio del vice sergente, ha erroneamente affermato che il suo collega di pattuglia,, gli aveva consegnato l'arma di ordinanza. L'avvocato Michele Prestipino e l'aggiunta di Nunzia D'Elia, a seguito delle indagini dei carabinieri dell'unità investigativa, questa mattina hanno notificato all'ex comandante l'avviso di conclusione dell'indagine, un atto che di solito precede la richiesta di accusa.

Intanto la procura di Roma ha chiuso le indagini sui carabinieri Fabio Manganaro e Silvio Pellegrini, che sono stati accusati (rispettivamente) di aver bendato gli occhi e di aver fotografato e diffuso le immagini di Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due giovani americani arrestato per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I due soldati, identificati grazie al lavoro dei propri colleghi dell'esercito, rischiano il processo per abuso d'ufficio (per aver diffuso immagini di persone private della propria libertà) e abuso di autorità (per aver bendato il prigioniero).