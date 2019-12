Fa bere alla figliastra l’acqua sporca del water: La piccola Raylee muore di sepsi

ha riportato notizie scioccanti sulla. La piccola sarebbe morta dopo un atto di violenza commesso contro di lei dalla sua, la moglie di suo padre. Secondo il tabloid inglese, sembra che la donna - recentemente anche vincitrice di un concorso di bellezza - abbia costretto la figliastra a bere. Questa sarebbe la vera causa della morte della bimba che avrebbe contratto un'infezione trasmessa proprio da quell'acqua sporca.(34), la moglie(36) e sua sorella(35) sono state arrestate la scorsa settimana per la morte della(8), che è morta il 26 dicembre 2018, in Virginia (Stati Uniti d'America), dopo aver subito numerosi episodi di violenza familiare.

Ciò che è emerso dall'esame autoptico sul corpo rivela uno sfondo inquietante. La bambina aveva lividi e bruciature sul suo corpo e il suo retto era lacerato. Dai test tossicologici è emerso che prima di morire la piccola Raylee assumeva sette pillole valide per il trattamento dell'autismo e dei disturbi dell'umore, ma non è chiaro se la vittima stesse effettivamente soffrendo di tali disturbi o meno.

Le cause della sua morte, tuttavia, sarebbero da ricercarsi nella sepsi: un'infezione che Raylee avrebbe potuto contrarre andando nel water più volte (ma le cause dell'infezione non sono ancora chiare e vengono esaminate da esperti). Questo perché, secondo le dichiarazioni rilasciate dall'altra figlia della coppia (ora affidata), la matrigna e Sheila le avrebbero proibito di bere per tre giorni di fila. Così la bimba non ha trovato di meglio che bere l'acqua del W.C. Julie Dawn Titchenell ha vinto, all'inizio del 2019, il titolo di "Miss Oak Leaf", un concorso di bellezza che si tiene a livello locale. Per la morte di Raylee, il titolo di reginetta di bellezza è stato revocato.

Sherie Titchenell avrebbe portato Raylee in ospedale dopo che la bimba aveva subito un arresto cardiaco. Secondo le dichiarazioni raccolte lo avrebbe fatto senza mostrare alcuna emozione. Il giorno di Natale un anno fa, quindi un giorno prima della morte, Raylee avrebbe dormito nella stanza con la sorella della matrigna, Sherie Titchenell. Nella stanza sembra esserci un martello da carpentiere un giocattolo del sex. Julie Dawn Titchenell, la matrigna di Raylee, ha detto agli investigatori che non sapeva perché quegli strumenti fossero in quella stanza.

Ma le ferite trovate sul cadavere lasciano pochi dubbi e la violenza continua è stata confermata da altre dichiarazioni fatte dalla sorella della bambina. Raylee sarebbe stata picchiata più volte con cucchiai, cinture e oggetti metallici. Una volta sarebbe stata anche costretta a dormire sul pavimento per aver fatto la pipì a letto. La bambina, la cui madre biologica non faceva parte della sua vita, era privata del cibo e per questo motivo ritirata da una scuola locale: Raylee aveva chiesto al personale della mensa di poter mangiare di più, dal momento che non le era permesso in casa farlo .