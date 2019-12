Terribile Incidente a Gazzo Veronese: muore una mamma di 3 bimbi piccoli

Il bilancio delledi un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 17 dicembre a Gazzo Veronese, in provincia di Verona. Due macchine si scontrarono frontalmente, è morta una donna. Il conducente della seconda vettura è rimasto ferito, trasferito all'ospedale di Borgo Trento.del tragico incidente per le strade di Gazzo Veronese. La donna di 30 anni che vive a Correzzo lascia. Stava viaggiando lungo la strada che collega Crocetta con Albarelle di Maccari a bordo della sua Fiat 500L quando si è scontrata con una Opel Zafira guidata da un 64enne A.M., originario del Comune di Sanguinetto.

Le cause che hanno portato allo schianto devono ancora essere stabilite. Secondo i risultati delle prime ricostruzioni, le due auto si scontrarono ed entrambe finirono nel fossato che corre lungo il rettilineo. Il compagno della trentenne Enrico Soggioro ha lanciato l'allarme. L'uomo andò in cerca di Alessandra, insieme ai bambini, allarmato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.