Dimessa dall'ospedale muore poco dopo: La 67enne aveva dolori al petto

, originaria di Belluno, era in vacanza quando ha sofferto di forti dolori al petto l'11 dicembre. Quando andò nell'ambulatorio, gli operatori sanitari la visitarono ma la rimandarono a casa, rassicurandola che non era nulla di grave. L'unica raccomandazione era di andare dal medico di famiglia. Pochi giorni dopo, tuttavia, è morta Nicoletta. Quando tornò a casa, si rivolse al medico di base che le consigliò di fare una. Tuttavia, pochi giorni dopo i primi segni, la donna è morta. Il procuratore ha aperto un'indagine sulla morte di Nicoletta Fin, che è morta improvvisamente dopo aver ricevuto due diagnosi da due diversi medici. Gli investigatori hanno preparato l'esame autoptico che dovrà chiarire le cause della morte e stabilire se unae cure più idonee le avrebbero permesso di evitare la morte.