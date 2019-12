Travolto e ucciso dal treno nei pressi di Rogoredo : muore sotto le rotaie

Tragedia ieri sera vicino alla stazione ferroviaria didove una persona è stata spazzata via e uccisa da un treno. L'impatto è avvenuto poco prima delle 21:00 di martedì sera ed è stato fatale per un uomo, soccorritori hanno provato il tutto per tutto ma hanno dovuto arrendersi alla morte. Il macchista non è stato in grado di evitare l'impatto e per la vittima non c'era nulla da fare. Sul posto un'ambulanza e una macchina di Areu. Al momento i dettagli della vittima non sono noti, ma la polizia lo avrebbe già identificato.