La soldatessa trovata morta Roma: chi era Caterina Glorioso

Tragedia sulla, dove una donna soldato è stata trovata morta nella stazione di Flaminio. Il suo corpo è stato trovato in bagno poco dopo le 8.30 di martedì 17 dicembre, con segni di uno sparo alla testa. Le ragioni che hanno portatoal tragico gesto nel bagno della stazione Flaminio sarebbero state contenute in unadi quindici pagine. All'origine del suicidio ci sarebbero ragioni personali non ancora divulgate. La lettera d'addio è attualmente all'esame degli inquirenti, coordinata dalla procura e dalla vice procura Nunzia d'Elia. La magistratura

Caterina, nata nel 1989, era di origini campane e non sposata. Il nome è stato reso noto dopo diverse ore, per consentire alle autorità di informare la famiglia. Al momento il corpo non è stato rimosso e la magistratura e i medici legali sono sul posto. Un'indagine sarà aperta come un dovere. Il suicidio è confermato ma non ci sono ragioni ovvie che potrebbero aver portato la giovane donna a un gesto così estremo. La donna soldato faceva parte del Reggimento Secondo Genio Pontieri di Piacenza, dove aveva prestato servizio per cinque anni. Si trovava nella capitale per Strade Sicure, un'operazione a cui aveva preso parte l'estate scorsa. Gli investigatori hanno avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, una delle ipotesi più accreditate è quella di un suicidio. Il soldato avrebbe usato l'arma data dalle forze armate.