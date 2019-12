Maltempo, collassa l'intera carreggiata della Provinciale 15

Stamattina è crollata l'intera carreggiata della strada provinciale tra Propata e il bivio Caprile in alta Val Trebbia, in. Fortunatamente, la strada al momento del crollo era già chiusa al traffico proprio perché non era sicura e nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente. I danni erano stati rilevati su un muro sul lato della strada, con conseguente chiusura immediata dello spazio. Quel danno ha causato il crollo completo del muro oggi. Franco Senarega è presente sul posto, delegato per la mobilità di Città Metropolitana di Genova.

A segnalare l'incidente è stato Limet sulla sua pagina Facebook, pubblicando le foto dell'incidente. Su queste strade sono stati programmati importanti interventi, con finanziamenti che la città di Genova attendeva da tempo. Il motivo del crollo è sicuramente dovuto al maltempo che sta invadendo la Liguria in questi giorni: forti piogge colpiscono l'entroterra di Genova. Già nel 2015, sulla SP 15, non lontano da dove era crollata la strada, un pezzo di strada era crollato a causa delle piogge e dell'inondazione del 15 settembre. Ultimamente il brutto tempo di novembre e dicembre ha dato il colpo di grazia.

Senarega ha spiegato che “stiamo facendo la progettazione dell’intervento sull’infrastruttura, che non è affatto banale, e parallelamente, stiamo cercando la fonte di finanziamento”. Sul fronte risorse, “avevamo già avviato un confronto sia con Regione Liguria che con il Mit perchè su quella strada erano previsti interventi importanti, con finanziamenti dedicati”.