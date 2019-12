Si sente male in classe: Federica Parmigiani muore a soli 18 anni

Il tremendo malore a scuola durante una lezione, trasportata d'urgenza al Policlinico e poi la morte., una giovane studentessa di 18 anni di Grottaferrata (Roma), è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. All'improvviso la ragazza si sentì male mentre seguiva una lezione. Insegnante e compagni di classe hanno immediatamente dato l'allarme e i 118 soccorritori sono arrivati in pochi minuti all'istituto. Ma la corsa disperata all'ospedale generale di Casilino non servì a nulla.E con la morte della 18enne sono sorte molte domande. Lo scorso ottobre, alla ragazza era stato impiantato un piccolo defibrillatore sottocutaneo in grado di rilevare il battito cardiaco irregolare e di erogare unoper riportare il ritmo alla normalità. La giovane Federica, con il dispositivo vicino al cuore, si sentì molto più calma. Era tornata alla sua vita normale, a scuola e ai suoi numerosi amici. Di tanto in tanto non si sentiva bene, ma aveva continuato a fare tutte le sue attività.Sul caso, il procuratore di Roma ora vuole vedere chiaramente e ha aperto un file per, anche se al momento non ci sono nomi registrati nel registro degli indagati. Come riportato da, nelle prossime settimane i due consulenti nominati dal procuratore, il professor Antonio Oliva, esaminatore medico del Policlinico Gemelli, e il suo collega Vincenzo Arena, ricercatore di anatomia patologica, dovranno fornire le conclusioni dell'autopsia, anche tenendo conto dei risultati di un cardiologo esperto.

Alla fine dell'anno scolastico, la giovane Federica Parmigiani avrebbe dovuto affrontare la maturità e ora tutti i suoi compagni di classe e insegnanti la ricordano come una guerriera. Sportiva, innamorata del karate e della recitazione, la giovane faceva parte di una compagnia teatrale e partecipava a numerosi seminari al liceo scientifico. " Siamo vicini alla famiglia - ha dichiarato il sindaco di Grottaferrata, Luciano Andreotti -. Federica amava lo studio, il teatro, era una ragazza piena di vita. Questo è un dolore immenso e non ci sono parole ma soltanto affetto e vicinanza ai genitori ". I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella cattedrale San Pietro di Frascati.