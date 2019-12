L’Isola dei famosi mi è costata 500mila euro : la rivelazione di Massimo Ceccherini

Massimo Ceccherini è di nuovo in prima pagina per la sceneggiatura discritta insieme a, un film importante che ripercorre e racconta la storia di Pinocchio, l'amatissimo burattino di bambini e adulti. In un'intervista aha ricordato la sua partecipazione all', sottolineando come quell'esperienza gli sia costata, tra cui una multa e una bustina perduta. Infatti, Massimo Ceccherini fu espulso dall'isola dopo una blasfemia. Uno scandalo che ha costretto l'attore ad abbandonare lo spettacolo e le intenzioni della vittoria : “Mi è già costata 500mila euro, – ha detto l’attore toscano – di cui 100 mila solo la multa, a cui vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200 di sponsorizzazioni e presenze tv”.