Bebe Vio, dalla meningite alle Olimpiadi: Le cicatrici sono parte di me

Incontrata in occasione del lancio della Barbie che Mattel le ha dedicato, ai microfoni diha risposto alle domande più cercate dal pubblico che la riguardano, raccontando la sua storia, dalla meningite alle cicatrici, dai successi nello sport al suo futuro verso. "E' strano diventare una bambola – dichiara Bebe – perché con Barbie ci giochi da piccola e poi mi sono ritrovata ad averne una che è fatta come te da grande. Mi piace l'idea perché molti bambini mi dicevano "Ma se hai le gambe e le braccia di plastica, quindi sei una Barbie?". Il mio allenatore mi ha detto che la prenderà e la userà come bambolina vudù".

Ai nostri microfoni, Bebe parla della sua associazione e del progetto Fly2Tokyo, una vera e propria sfida: "Partecipano 10 ragazzi amputati che fanno sport completamente diversi, la sfida è provare ad arrivare a Tokyo per le Olimpiadi del 2020. Ma non è solo riuscire ad arrivare a Tokyo ma far innamorare le persone di queste storie perché la gente magari si innamora della mia storia ma non di quelle degli altri, quando in realtà ci sono molte altre persone e possibilità".

Su se stessa, racconta: "Ho iniziato a fare scherma a 5 anni, ho una famiglia pazzesca, ho due fratelli, uno più grande e una più piccola, mamma e papà sono fortissimi. Tutto normale fino a quando a 11 anni ho avuto una malattia, il tipo di batterio si chiama meningococco, la malattia è la meningite, (adesso c'è il vaccino, quindi fate il vaccino) e… sono tornata a fare scherma, fine!". E sul suo amato sport aggiunge "Per me la scherma è soprattutto squadra, sembra uno sport individuale ma c'è un team pazzesco dietro e io sono super fiera di esserne parte perché è un un team che spacca veramente". Sulla sua esperienza alle Olimpiadi infine racconta "Per tanti anni ho sognato l'Olimpiade perché ho cominciato a fare scherma a 5 anni, a 11 anni sognavo le Paralimpiadi. A Rio è stata la mia prima Paralimpiade, sono stati i giorni più emozionanti della mia vita, ho pianto così tanto, sono emozioni troppo forti, quindi se siete deboli di cuore non andare a un'Olimpiade perché veramente ti massacra."

Bebe Vio ci spiega di più sulla sua malattia "La meningite è causata da un batterio che può prendere la parte del cervello o entrare nel sangue. [...] Il problema di questa malattia è che ammazza tutti e subito, il 97% delle persone muore nelle prime due ore, nella prima crisi settica, io ho avuto la fortuna di incontrare un infermiere bravissimo che ha individuato subito la malattia. Mi ha dato subito l'antidoto, che in realtà è un antibiotico perché, essendo un batterio, la cura è semplice. Quell'uomo mi ha salvato la vita".

Infine, l'atleta di spiega di come le cicatrici siano parte di lei: "La prima volta che mi sono vista le cicatrici ci sono rimasta male perché non sapevo di avere tutta la faccia "aperta", adesso le ferite si sono chiuse ma all'inizio erano ferite aperte, quindi faceva un po' strano. Le mie cicatrici sono parte di me, se mi trucco lo faccio per coprire i brufoli e non le cicatrici, mettiamola così".