Il testimone picchia la sposa al matrimonio... la coppia subito divorzia

, avevano deciso di sposarsi in un posto in Galles, giurando amore eterno. Ma quello che è successo durante le celebrazioni, forse nessuno poteva prevederlo. E ha cambiato tutto. Ildello sposo, così come suo fratello, ha colpito la sposa proprio durante il ricevimento di nozze., 29 anni, avrebbe perso la testa dopo che sua cognata aveva chiesto a lui e agli altri membri della sua famiglia di andare a letto perché erano troppo ubriachi... le stavano rovinando la festa.

Un'offesa troppo grande per il giovane, che ha reagito male. Il 29enne ha attaccato due delle sorelle della sposa e poi sua madre, prima di prendere la sposa. In effetti, avrebbe iniziato a gridare a suo fratello che non avrebbe mai dovuto sposarla. Poi l’avrebbe afferrata, gettandola in terra e trascinandola per il vestito per le scale.

La vicenda risale a Luglio 2019. Un amico della famiglia ha detto: “Il matrimonio era finito in un giorno, forse dev’essere un record”. Un altro ancora ha commentato: “Non erano nemmeno sposati abbastanza a lungo per divorziare, mi hanno detto che avevano chiesto l’annullamento”. Il punto più scioccante per la coppia è stato quando, secondo i rapporti, Steffan ha deciso di tornare a casa con suo fratello, piuttosto che sua moglie Erin, anche dopo aver subito il brutale attacco. “Lo sposo aveva una scelta da fare: o sua moglie o suo fratello e suo padre”, ha detto uno dei presenti. Adesso Tomos dovrà svolgere 240 ore di lavoro non retribuito e anche a risarcire Erin, le sue sorelle e sua madre.