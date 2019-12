I sorteggi degli ottavi di Champions League in diretta live

I sorteggi del primo turno ad eliminazione diretta della, il torneo di club più ambito del calcio europeo, sono in programma oggi alle 12.00 presso la sede svizzera della UEFA a Nyon, un'ora prima dell'Europa League. Terranno le partite per la prima fase a eliminazione diretta del torneo, a cui parteciperanno le sedici migliori squadre europee in questa stagione. A rappresentare la Serie A sono. Per la prima volta nella storia del torneo, il round 16 sarà giocato solo da squadre dei cinque migliori campionati del continente: il livello della competizione è quindi molto alto.

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League verranno trasmessi in diretta sul sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi in chiaro da Mediaset su Canale 20 (in streaming qui), da Sky su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o sui canali Eurosport compresi anche nell’offerta Dazn.