Pezzi unici finale di stagione, anticipazioni ultima puntata del 22 dicembre

Anticipazioni, Vanni sospetta di Lucio e Jess

Domenica 22 dicembre la fiction "Pezzi Unici", il finale di stagione della serie televisiva consarà pieno di colpi di scena. Nel sesto e ultimo episodio, l'artigiano sarà certo di aver trovato i responsabili della morte di Lorenzo. Ma fino all'ultimo minuto, la verità non verrà in superficie. L'appuntamento è alle 21:25 su Rai1.

Vanni sospettoso di Lucio e Jess, crede che possano essere responsabili della morte di Lorenzo. La giovane donna gli assicura che è innocente. L'artigiano, tuttavia, non ha intenzione di crederle e la invita a partire e a non tornare mai più nel suo laboratorio. Lapo cerca in tutti i modi di ottenere il perdono da Valentina. Anche Beatrice cerca di riparare il rapporto con Elia. I pezzi unici avvertono la mancanza di Jess. Nel frattempo, la polizia finalmente ascolta Vanni e i suoi sospetti. L'uomo ha anche uno scontro con Anna che decide di rivelare un segreto sul suo passato.

Anticipazioni, un messaggio dal telefono di Lorenzo

Jess riceve un messaggio dal telefono di Lorenzo. La giovane donna sconvolta è sempre più convinta che Lucio sia il colpevole della morte di Lucio. Elaborare un piano per riportarlo dietro le sbarre. Vanni informa i Pezzi unici che il corso sta per concludersi. Presto dovranno provare a farlo da soli. Valentina affronta Vanni e gli dice di riportare immediatamente Jess in laboratorio. Vanni incontra Jess che gli dà importanti novità. Aveva arrestato Lucio. L'artigiano corre dalla polizia, vuole guardare l'assassino di suo figlio. L'ispettore Sarti, tuttavia, ha spento le sue speranze. La notte della morte di Lorenzo, Lucio fu segregato in prigione. Non può essere il colpevole della morte di suo figlio. In una serie di colpi di scena, il mistero verrà finalmente rivelato.