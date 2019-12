A soli 8 anni muore di cancro: per i medici aveva solo “dolori della crescita”

Una bimba di solo 8 anni che ha aiutato la suache i medici le hanno diagnosticato una rara forma di cancro alle ossa è morta domenica mattina. La triste notizia della morte della scozzeseè stata data dalla sua famiglia, che ha pubblicato su. "Con il cuore spezzato diciamo a tutti che Darcy Rae McGuire ha vinto le sue ali d'angelo la mattina del 15 dicembre 2009", dice l'articolo. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno inviato messaggi per gli aggiornamenti, ma i bambini e io abbiamo dovuto trascorrere le ultime settimane senza una risposta", ha detto il messaggio.

Come ricostruito dai media britannici, la piccola Darcy si ammalò per la prima volta all'età di tre anni, ma nonostante le ripetute visite del suo medico di famiglia e di alcuni specialisti, la terribile diagnosi fu comunicata alla sua famiglia dopo soli quattro anni. Lo scorso gennaio la piccola Darcy ha scoperto di avere un cordoma. Dopo che Darcy ha scoperto di essere malata terminale, non solo ha aiutato sua madre a organizzare il suo funerale, ma ha anche raccolto migliaia di sterline per un'organizzazione benefica che ha fornito un valido aiuto e sostegno alla famiglia.

Carol Donald, la madre di Darcy, è convinta che sua figlia avrebbe avuto la possibilità di combattere la malattia se le fosse stata diagnosticata in precedenza. Invece, i medici avrebbero consigliato al bambino e alla madre per anni di non preoccuparsi di questi problemi di salute. Problemi che, secondo alcuni medici, erano solo "dolori della crescita". Fu solo quando Darcy iniziò a cadere ogni giorno nel gennaio di quest'anno che le fu diagnosticato un cancro aggressivo, che colpisce ogni anno 20 milioni di bambini in tutto il mondo. E ormai era già troppo tardi: il cancro si era diffuso a gran parte degli organi del bambino. La mamma ha detto che era sempre onesta con sua figlia e ha spiegato la sua malattia, e poi la bambina ha saputo che sarebbe morta, "Darcy mi ha aiutato a pianificare ogni parte del suo funerale".