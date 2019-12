La piccola Isla si ammala dopo la recita di Natale a scuola e muore dopo qualche giorno

La triste storia di una bambina di Newcastle morta tra le braccia dei suoi genitori. La bimba, a soli 5 anni, si ammalò immediatamente dopo unae morì pochi giorni dopo. Laè morta a Newcastle dopo essersi sentita male dopo una festa di Natale con altri bambini. Isla era tornata a casa con la febbre, ma i suoi genitori l'avevano messa a letto convinta che fosse solo influenza.

Il giorno seguente, tuttavia, le sue condizioni peggiorarono: la febbre era aumentata e aveva una forte tosse, così la portarono in ospedale. In pochi minuti le sue condizioni peggiorarono, il suo cuore smise di battere per 20 minuti prima che i medici potessero intervenire. Isla è stata messa in coma e sono stati eseguiti dei test, ma hanno mostrato danni cerebrali irreversibili. La bambina è stata descritta da tutti come un piccolo angelo, è stata amata dai suoi genitori e molto vicina a suo fratello.



Quello che è successo ha sconvolto tutti i suoi cari che hanno visto la loro bambina morire tra le loro braccia in poche ore, per quella che era solo una semplice influenza. Le ragioni che potrebbero aver portato all'arresto cardiaco non sono ancora note, l'autopsia rivelerà le ragioni della morte.