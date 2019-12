Addio a Anna Karina, morta a 79 anni il simbolo della Nouvelle Vague

La notizia è stata diffusa oggi dalle agenzie di stampa francesi, domenica 15 dicembre.. Fu una delle attrici più importanti del cinema internazionale negli anni '60. Originaria della Danimarca, era anche la musa della Nouvelle Vague.Anna è morta a causa di un cancro che stava combattendo da molto tempo, la triste notizia è andata in giro per il mondo. Una donna di grande cultura, un'attrice non convenzionale e un'anima inquieta, ha segnato una pagina importante in tutta la cultura cinematografica. È conosciuta soprattutto per i ruoli interpretati negli anni sessanta nei film del regista Jean-Luc Godard, di cui era allora compagna.Celebri sono stati: Le petit soldat (1960), La donna è donna (1961), Questa è la mia vita (1962), Band à part (1964), Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville (1965), Il bandito delle undici (1965), Una storia americana (1966). Alla carriera di attrice, Karina ha affiancato anche un percorso come cantante, in particolare al fianco di Serge Gainsbourg.Nata a Solbjerg nel settembre del 1940, è figlia di un capitano di mare, tanto da vivere in diverse parti del mondo sin da bambina. Anna Karina si è avvicinata alla recitazione, quindi partecipando ad alcuni spot pubblicitari e numerosi cortometraggi. Quando si trasferì a Parigi nel 1958, la sua carriera di attrice cambiò radicalmente da allora in poi. Qui ha iniziato per la prima volta come modella ad apparire sul grande schermo per la prima volta nel 1959, ma è stata negli anni '60 che è sbocciata come attrice dalle mille sfaccettature con un grande fascino. Ha anche scritto tre romanzi di cui sono stati mostrati in TV in vari adattamenti.Si è sposata tre volte: con lo sceneggiatore, poi cone infine con il registaFamosa anche tra i cineasti italiani, nel 1996 il regista Armando Celeste ha dedicato una retrospettiva ad Anna Karina, realizzando un documentario di grande successo su di lei. Con oltre 30 film attivi, Karina rimane e rimarrà per sempre il volto rappresentativo di un'era di grande sperimentazione.