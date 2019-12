Diretta Napoli-Parma ore 18.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Dopo le qualificazioni per la fase a eliminazione diretta dellae l'esonero di, il Napoli è tornato a giocare in Serie A con il debutto in panchina di. Per il primo ex allenatore del Milan, ci sarà ildi Aversa a visitare la squadra campana con i padroni di casa che hanno solo la vittoria disponibile per iniziare la corsa verso l'Europa. Con 8 punti dietro il quarto posto e una vittoria mancata dal 19 ottobre, il Napoli non può permettersi di fare errori, soprattutto nel proprio stadio. Gattuso proverà a dare la solita determinazione e voglia di vincere la squadra, ma il Parma è una squadra in salute, tornata da due vittorie consecutive tra, che vorrà fare la sua partita anche a San Paolo. Con 5 pareggi e due sconfitte negli ultimi 7 giorni di Serie A, Gattuso vorrà riportare la vittoria a Napoli il giorno del suo debutto in panchina.

Formazioni Napoli Parma

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (6' Luperto), Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius (17' Sprocati), Gervinho. All. D'Aversa

Diretta Napoli-Parma dove vederla in tv

La sfida del San Paolo tra Napoli e Parma, in programma oggi alle ore 18.30 a Napoli, sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 251 e Sky Sport Serie A. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso Skygo e NowTv.