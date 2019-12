Ubriaco travolge gruppo di amici: morto 23enne

Tragedia nella notte a, in provincia di Torino, dove un'auto ha letteralmente falciato un gruppo diche camminavano per strada. Il tragico bilancio è purtroppo di una persona morta e una ferita, fortunatamente in un leggero modo. La vittima,, un commerciante di Pancalieri, aveva 23 anni ed morto all'istante. Gli altri tre incolumi. Accadde poco dopo mezzanotte lungo la strada provinciale 129. L'autista della, un 41enne originario di Cardè, in provincia di Cuneo, guidava in stato d'ebrezza ed è stato arrestato con l'accusa di

Immediatamente dopo l'impatto, 118 medici, carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, allertati da una chiamata che arrivò al 112, che inizialmente era stata allertata per un incidente tra due auto. Per uno dei ragazzi coinvolti non c'era nulla da fare: è morto sul posto, mentre un suo amico di 21 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Pinerolo, ma la sua vita non sarebbe stata in pericolo.