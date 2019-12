Sono arrivate 200 canzoni : Le parole di Amadeus sul cast di Sanremo 2020

Il cast dinon è ancora noto, ma Amadeus si è già lasciato andare ad alcune dichiarazioni sul numero di canzoni ricevute. Il direttore artistico svelerà i nomi degli artisti scelti durante l'episodio speciale di Soliti Ignoti del 6 gennaio. Le ultime dichiarazioni disono rese a, che ha parlato del numero di canzoni ricevute per la selezione delle canzoni che saranno presentate al prossimoche inizierà il 4 febbraio e si concluderà con il vincitore finale l'8 febbraio : “Devono rimanere ed essere al passo con i tempi. Non esiste più la canzone sanremese, che era un po’ un limite. Ci saranno canzoni melodiche, ma anche rap o trap. Sono arrivate più canzoni da uomini. Ma il numero non è importante, possono esserci anche meno donne, ma se poi sono fortissime…”

Anche il numero di canzoni negate, che era già stato discusso in precedenza. Le canzoni in gara non saranno 20 o addirittura 24, ma 22. Sono quindi 2 in più rispetto all'orario delle 20, come era stato dichiarato quando Amadeus era stato nominato direttore artistico. Nel frattempo, mancano solo pochi giorni all'ultima serata della selezione di Sanremo Giovani, che sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 21:20 e con la direzione dello stesso Amadeus. I 10 artisti che possono competere per un posto in finale sono già stati scelti durante le semifinali ospitate da Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio Rai1 condotto da Marco Liorni. Le Nuove Proposte saranno 8, e su questo numero non ci sono dubbi, con i 5 che saranno scelti dalla serata finale di giovedì 19 dicembre, ai quali si aggiungono i 2 nomi provenienti da Area Sanremo e quello di Tecla Insolia, che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo Young.