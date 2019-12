Brexit 31 gennaio : Elezioni Gran Bretagna, Johnson trionfa

Arrivederci all'le più importanti elezioni britanniche degli ultimi decenni danno auna larga maggioranza a Westminster, le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni e il pass per unache, 3 anni e mezzo dopo il referendum del 2016, diventa irreversibile. In attesa dell'assegnazione degli ultimi otto seggi del totale 650 del parlamento britannico, i conservatori ne ottengono 359, mentre Labour 202. Un risultato che non era stato visto da Margaret Thatcher e invece segna la peggiore sconfitta da decenni per i laburisti.

«Get Brexit done» e «unificare il Paese»: questi sono gli impegni ribaditi ieri sera da Boris Johnson nel discorso di proclamazione come deputato rieletto nel collegio di Uxbridge, sebbene con un margine limitato a 7000 voti. Il primo ministro Tory ringrazia il "popolo" britannico per aver votato a dicembre e per il risultato. Quindi rilancia le sue promesse elettorali sugli investimenti nella sanità e in altri settori. L'obiettivo è raggiungere la Brexit ma non solo : "cambiare il Paese in meglio. Il lavoro inizia oggi".

«La Brexit si farà il 31 gennaio, senza se e senza me». Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson nel discorso della vittoria, assicurando, rivolto agli elettori, anche a quelli che hanno votato per i conservatori per la prima volta: «Non vi pentirete di averci votato, ascolteremo la vostra voce». «È la più grande vittoria dagli anni 80, quando molti di voi non erano neanche nati», ha detto Johnson parlando ai suoi sostenitori a Londra. Secondo la Bbc, questo è il risultato migliore dei Tory dal 1987, dai tempi di Margaret Thatcher. «Adesso uniamo il Paese», ha detto ancora Johnson ringraziando anche coloro che hanno votato i conservatori «per la prima volta!».