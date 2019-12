Giorgia Rossi e la super gaffe in diretta... Record di ca**

Giorgia Rossi è diventata uno dei volti più popolari del pubblico sportivo di. Oltre a dirigere le notizie di Italia 1 e, è anche nella trasmissione di Pierluigi Pardo "", record di spettacoli nell'ultima stagione. La sua bellezza, unita a una grande preparazione nel calcio e una naturale simpatia, l'ha resa presto famosa anche sui social media. Capita spesso di vederla presentare lo studio delle grandi partite europee, oltre allo speciale post-partita ... in una di queste si è verificata la pesante gaffe che ha vistocome protagonista involontaria.

Nel commentare la super sfida tra Inter e Barcellona, ??svoltasi a San Siro martedì sera, la brava Giorgia stava introducendo il gioco parlando del record dei nerazzurri, grazie agli oltre 70.000 spettatori presenti. Per la precisione, 71.818 fan si sono affollati sugli spalti, per un totale di 7.889.495 € di entrate. Tra l'altro numeri straordinari per il calcio italiano, in contrasto con la crisi di presenza in altri stadi del nostro Paese. Sfortunatamente, annunciando il gran numero di tifosi dell' Inter, la Rossi si è lasciata sfuggire una brutta parola che ha fatto impazzire il web.