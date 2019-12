Il piccolo di 6 anni muore di diabete: I genitori speravano nella medicina cinese

Tragedia a Sydney, in, dove il 56enneè stato condannato per. In effetti, una giuria lo ha ritenuto colpevole dellaper aver violato il dovere di diligenza nei confronti del ragazzo per colpa grave. Il bambino soffriva die i genitori si affidavano all'esperto autodidatta 56enne di. "È un dolore immenso, come se qualcuno ci avesse pugnalato nel cuore": così si esprimevano la madre e il padre del bambino. Il bambino è morto dopo una lunga agonia e una sofferenza indicibile perché tutte le medicine prescritte dai medici erano state rimosse. I suoi genitori, infatti, fidandosi completamente delle capacità dell'esperto di medicina cinese, avevano ascoltato le sue indicazioni, che includevano la sospensione totale di tutte le precedenti terapie mediche.

L'ultima iniezione di insulina del ragazzo per curare il diabete di tipo 1 ha avuto luogo il primo giorno di una settimana di seminari di terapia tradizionale cinese. I genitori credevano che quelle terapie potessero curare e guarire il loro bambino. La coppia ha detto che Xiao ha chiesto loro di interrompere i regolari test della glicemia e le iniezioni di insulina. Presto, tuttavia, il bambino iniziò a sentirsi male. Hong Chi Xiao ha insistito, dicendo loro che l'aumento del vomito era un buon segno. Significava che le tossine stavano lasciando il suo corpo. La triste storia risale a quattro anni fa.