Violenze, sequestrata casa famiglia a Vercelli

Violenza sessuale in una casa di famiglia nella provincia di Vercelli: si tratta di un'operazione della polizia coordinata dalla Procura della Repubblica. La polizia sta attualmente effettuando il sequestro della casa di famiglia, nonché la misura del divieto di esercitare qualsiasi attività professionale a contatto con minori contro 5 educatori della comunità per condotta omissiva in relazione a presunte violenze.