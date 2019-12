Paola Turci : Dal movimento delle sardine a Liliana Segre

Paola Turci, oltre ad essere unadi successo, è una donna che ama parlare degli eventi attuali e commentarli, anche attraverso i social media. Infatti, racconta alcuni aneddoti particolari durante l'intervista rilasciata a, Turci le racconta del, di cui si parla così tanto nell'ultimo periodo. "Quando c’ è stata la prima piazza delle sardine a Bologna, il 14 novembre, ero lì per la seconda data del mio tour. – racconta, per poi ammettere che – Io mi sento di sinistra all’ emiliana, quella accogliente e solidale. Non avessi avuto il concerto quella sera sarei andata in piazza anch’io”. Paola Turci ritiene che la decisione di scendere in piazza da parte del movimento “nasca prima di tutto dalla volontà di ribadire il concetto di antifascismo. Sembrerebbe qualcosa di antico, ma è importante arginare derive pericolose ”.

Quello delle sardine si configura come un movimento apolitico, in effetti Paola Turci lo crede “non devono proporre nulla, il loro ruolo è far scendere la gente in piazza con un linguaggio civile. Il loro messaggio di civiltà e democrazia è fortissimo”. Anche il messaggio lanciato da Liliana Segre è forte. Per quanto riguarda l'evento che l'ha raggiunta a Milano pochi giorni fa, Turci ammette : "Quella piazza è il mondo che vorrei, dove la società civile risponde con dolcezza prendendosi per mano".