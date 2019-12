Il papà cede le sue coperte alla figlia di 8 anni ma muore assiderato

Ha ceduto le due coperte che aveva alla figlia di 8 anni, ma per questo, 37 anni senzatetto, è. La tragedia è avvenuta lo scorso 7 dicembre a Bueng Kan, in. La storia, riportata dal Bangkok Post, secondo i rapporti, l'uomo èa causa dell'impressionante calo delle temperature registrato nel nord del paese a causa di un disturbo proveniente dalla Cina. Il senzatetto, divorziato e con due figlie, viveva in una casa in costruzione, senza porte o finestre. Con il freddo che continuava a colpire, aveva deciso di dare tutte le sue coperte a sua figlia, rimanendo a dormire solo con una camicia a maniche lunghe e un paio di pantaloncini, ma non potevano ripararlo dal gelo. La sua figlia maggiore, Natharin Homthong, 14 anni, che vive con lui, era a casa di un parente quella notte.

Durante la notte Panwira, la figlia del 37enne, si sveglia e decide di dare a suo padre una delle coperte, ma era già incosciente. È così che ha capito che qualcosa non andava e ha chiesto aiuto. È già stata eseguita un'autopsia sul corpo di Prasarn, che ha confermato la morte a causa di ipotermia. I parenti hanno anche confermato che l'uomo non soffriva di alcuna patologia precedente. Il freddo che ha colpito la Thailandia nell'ultima settimana ha provocato anche altre vittime: è un uomo di 60 anni e una donna di 92 anni: quest'ultima, sentendosi troppo debole per andare di sopra per raggiungere la sua camera dal letto, è rimasta a dormire nel soggiorno al piano terra, dove è stata trovata congelata da sua figlia.