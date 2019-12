Tiziano Ferro va a lezione da Fiorello: le prove per il Festival di Sanremo

Già nelle prime settimane di novembre correva la voce che, uno dei cantanti italiani più amati, sarebbe salito sul palco dell'Ariston. E mentre si aprivano le prime voci, c'era già una grande conferma, un imperativo categorico: "", parola del manager. Tuttavia, qualunque sia il suo ruolo, bisogna dire che Ferro ha già voluto mettersi alla prova e lo ha fatto insieme a qualcuno che troverà a. Ora è noto e certo che il cantante arriverà all'Ariston il prossimo febbraio, anche se è ancora un alone di mistero sul "come". Domande a cui non è possibile rispondere al momento, sebbene in quella di, accanto a, Tiziano Ferro si sia mostrato pronto a lasciarsi andare all'improvvisazione.

Di recente, infatti, Tiziano Ferro è stato ospite del programma di Fiorello e il suo aspetto non è passato inosservato. Volitivo, ironico, accattivante e molto, molto spontaneo: un abito non così insolito ma ancora obsoleto e che potrebbe essere utile al cantante che potrebbe farsi conoscere sotto le nuove luci proprio sul palco del Festival. Il sipario esaltante con cui ha tenuto la panchina insieme a Fiorello con cui ha reinterpretato, in omaggio a Morandi, il suo Sei forte papà alle note di Non me lo so spiegare... chissà che grazie a Fiorello e alla sua irriverenza anche Tiziano Ferro, sul palco dell'Ariston, non riscontri ancora successo come interprete .