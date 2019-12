Sonia Bruganelli costretta a cambiare scuola al figlio vittima di bullismo

Sonia Bruganelli pensa che la colpa sia sua

Ancora una volta la, Sonia Bruganelli, torna a parlare di se e della sua vita privata. Questa volta, tuttavia, non si tratta di scatti pubblicati sui social media o di fatti riguardanti le vacanze, ma di qualcosa di molto diverso. In un'intervista conha detto che uno dei suoi. Questa vicenda li ha così sconvolti che sono stati costretti a cambiare il figlio da scuola per evitare che la situazione degenerasse. Ma la cosa più tragica di questa storia è cheè quella che si sente in colpa per quello che è successo.

Sonia Bruganelli ha dichiarato durante l'intervista che probabilmente alcune delle sue provocazioni inviate attraverso i social media sono state la causa di tutto ciò. La moglie del conduttore, infatti, come già accennato, pubblicava spesso foto in cui mostrava il suo status sociale. Per non mettere il bambino al centro dell'attenzione, Bruganelli non ha rivelato il nome, ma la donna non nega nulla di ciò che è stato detto. In realtà, dichiarò di non avere nulla di cui vergognarsi e voleva che i suoi figli vivessero in pace, senza essere accusati da qualcuno. Sebbene dovessero cambiare scuola a causa del bullismo per il figlio, ha ribadito l'ingiustizia nei confronti dei suoi ragazzi. Non è giusto per loro pagare per i suoi errori e Sonia lo ha sottolineato nell'intervista.

I social hanno spesso reagito contro Bruganelli con frasi offensive e insulti a causa della sua ostentazione. Sembra che ora quello che è successo al bambino sia stato causato proprio dall'odio che gli utenti vi hanno riversato. Ma per quelli che l'hanno fatto la moglie del famoso Bonolis ha voluto ricordare che non sarà abbastanza per fermarla o farle cambiare il suo modo di vivere. Inoltre ha anche sottolineato che è una madre esigente e attenta, e che si prende cura di loro 24 ore su 24.