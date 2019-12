Non vedo l’ora di andare in tribunale : Matteo Salvini indagato per voli di Stato illegittimi

". Così il leader della Lega,a Catanzaro dove ha inaugurato il quartier generale regionale del partito, rispondendo a una domanda sull'inchiesta contro di lui per i. Per 35 volte il segretario dellali avrebbe usati illegittimamente. La storia era già finita sotto la lente della Corte dei conti, che tuttavia non aveva riscontrato anomalie dal punto di vista fiscale.

"Oggi ho scoperto che mi hanno indagato per i voli di Stato perché da ministro che si occupa di polizia e vigili del fuoco andavo a inaugurare le caserme usando gli aerei della polizia e dei vigili del fuoco. Vedi te che personaggio particolare che sono… ", ha detto ironicamente aggiungendo che "tutti i voli di Stato, e chiedetelo al capo della polizia e dei vigili del fuoco, erano utilizzati in giornate in cui c'erano presenze istituzionali in caserme, comandi dei vigili del fuoco, a Platì, a San Luca, Castelvolturno, da Nord a Sud, per motivi istituzionali. Punto. Non prendo il volo di Stato per andare in vacanza, quello lo faceva qualcun altro…".

Alla domanda di un giornalista che ha ricordato che uno dei voli al centro dell'indagine riguardava, nel maggio dello scorso anno, uno spostamento di Salvini, all'epoca ministro degli Interni, per raggiungere Catanzaro per un'iniziativa politica : "Quel giorno sono andato a Platì a consegnare alla parrocchia un bene confiscato alla ‘ndrangheta che è diventato oratorio. Se il ministro dell'Interno, che deve lottare contro mafia, camorra e ‘ndrangheta, prende l'aereo della polizia per andare a consegnare, a una parrocchia di una comunità dimenticata dalla regione come Platì, una villa confiscata alla ‘ndrangheta e poi prima di tornare a Roma passa per Catanzaro, ha diritto di farlo o no?".