Addio nonna Anna, è morta a 113 anni la donna più anziana d’Italia

Anna Benericetti, la nonna italiana di 113 anni, è venuta a mancare nella sua casa di Forlì, originaria di Brisighella, dove era nata nel 1906. La donna aveva compiuto il suo compleanno il 22 marzo, celebrato alla presenza di parenti, amici e il sindaco. E dall'inizio di luglio era la donna più longeva del nostro paese, quando era morta la pugliese Maria Giuseppa Robucci (nata a Poggio Imperiale in provincia di Foggia il 20 marzo 1903).



Ieri, mentre sua figlia, colpita dalla tosse, racconta, è stata portata in ospedale e poco dopo la sua morte. Come riportato dal "Resto del carlino" nell'edizione ravennate, "Anna Benricetti viveva con sua figlia Marta e il genero Antonio Boattini in un ambiente pieno di serenità e ricchezza umana che gli otto nipoti e anche i quattordici pronipoti offrivano ogni giorno. Nata a Brisighella, Anna Benericetti, aveva trascorso oltre 50 anni a Forlì, dove si era trasferita nel 1963. Ma non aveva mai dimenticato il suo paese natale di cui diceva che "era bella e c'era aria buona"."



Anna Benericetti, emblema della longevità, era stata oggetto di studio presso l'Università di Bologna. Gli esperti, infatti, avevano deciso di mettere sotto la lente d'ingrandimento il segreto dell'elisir di lunga vita di Anna Benericetti e scoprire se la longevità dipende da fattori genetici o se è il risultato di una dieta sana e di uno stile di vita sano.