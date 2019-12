Non siamo tutte mign***! Taylor Mega sbotta in tv

A 'e sua sorella Giada. Le sorelle Mega, al centro dell'arena perché sono prototipi di donne moderne con un esercito di fan che le seguono, sono state le protagoniste di una battaglia estremamente intensa sul loro modo di mostrarsi e usare i social media. Come ricostruisce, anche Taylor e Giada hanno ricevuto complimenti da alcuni editorialisti.Come, che ha difeso la libertà con cui l'influencer si mostra, senza congetture o filtri: "", ha detto il giornalista. Ma non tutti i presenti sono della stessa opinione., arruolata come "" in trasmissione, ha un'altra opinione su Taylor e Giada : “”.

Qui Taylor Mega ha sbottato: “Hai detto veramente così? Questo è il chiaro esempio di una donna con pensieri misogini! Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne! Io combatto la violenza di genere ed è colpa tua se in Italia c’è questo problema!”. E la Elia: “Stai attenta che il tema della violenza contro le donne è molto delicato! Tu sei pazza! Vai messa in collegio e rieducata!”. Piero Chiambretti, un po’ in difficoltà, ha messo un punto: “La libertà di parola ci sta, la parolaccia no! Per favore, non siamo dalla d’Urso, mi state rovinando la trasmissione”.