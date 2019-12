Mauro Coruzzi - Platinette sta meglio, la foto prima e dopo è impressionante

Sembra un altro. È lui stesso che pubblica una foto (scattata negli studi RTL102.5) in cui è: sembra molto magro. In perfetta forma sui social network Mauro scrive: "Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi". E la sua sentenza sembra alludere a una battaglia vinta. Mauro, uno dei migliori professionisti nel mondo della televisione e dell'intrattenimento,. Nella foto, infatti, è in perfetta forma.Sorride al pubblico dei social media che lo ama immensamente. Era settembre quando, durante un episodio di, un programma condotto da Marco Liorni, Mauro Coruzzi, noto come Platinette, dichiarò di essere. La sua confessione ha congelato il pubblico. Coruzzi ha poi aggiunto che ha dovuto fermarsi e per questo motivo sarà meno presente in televisione.

”.