La storia di Patrizia : Barbara D’Urso non regge e scoppia a piangere in diretta

E sono ancora lacrime nel. Ancora una voltanon riesce a trattenere l'emozione e scoppia a piangere dal vivo. Succede nell'ultimo episodio della trasmissione pomeridiana di Canale 5. Questa è la storia di Patrizia, la 53enne fiorentina che era in collegamento con lo studio pomeridiano 5 anche il giorno precedente e che sarebbe statadall'ex cognato in un pollaio nella campagna tra Rufina e Pontassieve, in provincia di Firenze. per circa un mese. L'uomo tenne la 53enne legata a una branda e poi la portò in una roulotte, senza mai permetterle di andare in bagno, e diede da mangiare alla donna solo con acqua e biscotti.Nella sua terribile storia Patrizia scoppia in lacrime per il dolore che soffrì fino a quando non fu in grado di liberarsi del suo aguzzino, che fu arrestato. E durante la nuova intervista rilasciata a Pomeriggio 5, ha detto di essere stata costretto dal suo stupratore a scrivere una lettera a suo, Manuel, in cui faceva sapere a quest'ultimo che era fuggito con un altro uomo, in Albania.

Manuel, anche lui in collegamento, non ha nascosto il suo dolore: “Ci ho creduto ed ero distrutto. Ho letto la sua lettera e sembrava tutto vero… ho sofferto, ma chi ha sofferto più di tutti è mia madre”. A questo punto il figlio di Patrizia scoppia a piangere... le parole di Barbara D’Urso : “Manuel, un vero uomo ha il coraggio di piangere, quindi non vergognarti, Capisco che per te deve essere stato un mese tremendo. In questo momento vorrei tanto però che fossi tu a prendere la mano di mamma e a dirle ‘dai mamma non piangere, perché ci sono io’. Noi mamme siamo quelle sempre pronte anche in momenti di difficoltà a prendere la mano di un figlio e dirgli ‘dai ci sono qui io’. Però ogni tanto ci aspettiamo anche che un figlio ti prenda la mano e ti dica ‘mamma ci sono io per te’”.