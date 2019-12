Sotto l'occhio di Striscia la Notizia Bianca Guaccero: Come si è gonfiata il decoltè

Puntuali come il fisco, ecco fatti e rifatti, la colonna di Striscia la Notizia... la più temuta dai VIP. La protagonista dell'episodio trasmesso su Canale 5 giovedì 11 dicembre è stata Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto in Rai. Anche con lei, come sempre, l'esito del test dello scanner, incaricato di identificare i ritocchi, è tutt'altro che benevolo. La voce fuori campo di Ezio Greggio spiega: "Le labbra e il decoltè hanno destato sospetti. Le labbra sembrano leggermente lievitate. E il decoltè? Bene, è sostenuto: sbagliato? È così orgoglioso che si gonfia naturalmente?" il servizio Striscia la Notizia è velenoso.